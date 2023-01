VIA Outlets com "melhor ano de sempre" após vendas recorde em Alcochete e Vila do Conde

O Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet fecharam 2022 com um recorde de vendas, transformando-o no "melhor ano de sempre" em Portugal para a VIA Outlets.



Em comunicado, enviado às redações, a empresa indica que as vendas das marcas nos seus dois ativos nacionais cresceram 47% no ano passado face a 2021 e 10% em comparação com 2019, o último ano da era pré-pandemia e em que conquistara o maior volume de vendas.



As vendas das marcas em Alcochete aumentaram 49% em relação a 2021, ao passo que em Vila do Conde cresceram 45%. Já comparando com 2019, que era até então a referência de recorde de vendas nos dois centros, verificaram-se subidas de 11% e de 9%, respetivamente.



Ao todo, em 2022, passaram pelos dois 'outlets' 7,4 milhões de visitantes, com o gasto médio acima dos 20% em ambos os casos (+25% em Alcochete e 21% em Vila do Conde face a 2019).

"Depois de termos passado por dois anos difíceis por conta da pandemia e das restrições impostas, o ano de 2022 foi de enorme sucesso para a VIA Outlets no geral e em particular para os centros em Portugal", diz o diretor da VIA Outlets Portugal, Jorge Pinto Fernando, citado na mesma nota.

Para o bom desempenho contribuiu em grande medida o regresso do turismo. No Freeport Lisboa Fashion Outlet foi responsável por 17,4% das vendas, enquanto no Vila do Conde Porto Fashion Outlet por 18,5%. Em ambos, o top de nacionalidades foram França e Espanha e Brasil e Angola.



Os resultados positivos estenderam-se a todo o portfólio da VIA Outlets, com 2022 a surgir como o melhor ano de sempre para os seus 'outlets' 'premium'. A empresa cresceu 3% em comparação com os níveis pré-pandémicos de 2019, superando 1,2 mil milhões de euros em vendas totais das mais de 1.100 lojas em 11 centros espalhados por nove países europeus, diz no mesmo comunicado.



Com efeito, a VIA Outlets destaca que os ativos em Portugal registaram um crescimento superior à média do portfólio, consolidando o seu peso e importância, estando ambos no top cinco dos seus centros.

Criada em 2014, a VIA Outlets é propriedade do gestor de ativos do fundo de pensões holandês APG.