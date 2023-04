VIA Outlets com vendas a crescerem 24% em Alcochete e Vila do Conde até março

Leia Também Freeport acolhe primeira loja de moda do VIA Outlets dedicada à sustentabilidade

O Freeport Lisboa Fashion Outlet e o Vila do Conde Porto Fashion Outlet fecharam o primeiro trimestre com um aumento acumulado das vendas de 24% face a igual período do ano passado e de 21% comparativamente a 2019.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a VIA Outlets, que detém os dois centros, detalha que, entre janeiro e março, as vendas subiram 24% em Alcochete e 23% em Vila do Conde."Temos razões para estar otimistas e confiantes com 2023. Estes números reforçam uma contínua resiliência da oferta Outlet que parece assumir-se cada vez mais como uma opção válida que concilia qualidade e durabilidade a boa oportunidade de preço, também para os portugueses que têm visto o custo de vida aumentar em todas as frentes", comenta o Portugal Business Director da VIA Outlets, Jorge Pinto Fernandes, citado na mesma nota.Em termos de visitantes, os dois centros receberam, em média, mais 15% face aos primeiros três meses de 2022, intervalo temporal ainda afetado pelas restrições da pandemia e em que estalou a guerra na Ucrânia. Já face a 2019 houve uma quebra de 8% em ambos os casos, "esperada" e "largamente compensada pelo aumento de compra média na ordem dos 30%, por comparação ao mesmo período de 2019.A impactar os resultados esteve designadamente o regresso do turismo. Em 2022, além da presença dos europeus, já se tinha registado uma forte recuperação dos turistas extracomunitários, sobretudo da nacionalidade brasileira que se destaca em turismo de compras, assinala a empresa.Só em Lisboa, o Freeport Lisboa Fashion Outlet já acolheu 92 nacionalidades neste arranque de 2023, entre eles asiáticos, incluindo chineses, que "estão a regressar gradualmente e é expectável que em 2023 voltem a consolidar presença".No Freeport Lisboa Fashion Outlet são os turistas vindos do Brasil, Angola, França, Espanha e Estados Unidos que preenchem o top de visitantes estrangeiros. Já no Vila do Conde Porto Fashion Outlet destacam-se Espanha, França, Brasil, Alemanha, Suíça e Estados Unidos, indica a empresa na mesma nota.