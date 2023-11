Dona holandesa do Freeport vai investir mais 30 milhões em Vila do Conde

Inaugurado em 2004, o primeiro "outlet" do Norte de Portugal vai celebrar o seu 20.º aniversário com uma nova expansão do complexo comercial, cujas obras "deverão arrancar em março do próximo ano e concluir no final do primeiro semestre de 2025", acaba de anunciar a Via Outlets, proprietária do Vila do Conde Porto Fashion Outlet, que é detida pelo gestor de ativos do fundo de pensões holandês APG.

O projeto de expansão do Vila do Conde Porto Fashion Outlet irá totalizar 10 mil metros quadrados, que serão ocupados por 31 novas lojas e quatro novos espaços de restauração, num investimento estimando em 30 milhões de euros, revelaram os responsáveis da Via Outlets, esta quarta-feira, 29 de novembro, num encontro com jornalistas.

Leia Também VIA Outlets investe 870 mil euros em painéis fotovoltaicos em Alcochete e Vila do Conde

Uma intervenção que vai aumentar a dimensão do centro em 6.500 metros quadrados de área bruta locável, para um total de 31 mil metros quadrados, e gerar "a criação de 300 postos de trabalho diretos".





Com esta expansão, será encerrada uma das duas portas de entrada e aberta uma no novo espaço, assim como outra sobretudo dedicada a quem chega de metro, revelou Jorge Pinto Fernandes, Portugal business director da Via Outlets Portugal, indicando que "10% dos clientes chegam via metro".

Leia Também VIA Outlets com vendas a crescerem 24% em Alcochete e Vila do Conde até março

Mais: sem revelar valores da faturação, garantiu que os turistas geram 20% das vendas do Vila do Conde Porto Fashion Outlet, sendo oriundos sobretudo de França, Alemanha, Espanha, Brasil e Estados Unidos.

Na nova zona de expansão do centro, serão também criadas três novas praças, uma das quais vai corporizar um "jardim de inverno", salientou o mesmo responsável.

A obra está a cargo do atelier de arquitetura L35, parceiro que também esteve dedicado à remodelação anterior do centro, em 2021, que implicou um investimento de 13 milhões de euros, tendo na altura entrado 25 novas marcas como a Boss, Under Armour, Karl Lagerfeld,, Longchamp, e algumas insígnias trouxeram mesmo para o Vila do Conde Porto Fashion Outlet a sua maior loja do país, como é o caso da Michael Kohrs, Guess, Levi’s ou Boss.

Leia Também Freeport acolhe primeira loja de moda do VIA Outlets dedicada à sustentabilidade

"Ser um destino incontornável de compras na região Norte e Galiza"

Leia Também Concorrência não se opõe ao controlo exclusivo do Freeport por fundo holandês

Com a nova expansão do centro, "o foco agora estará na atração e oferta de mais marcas ‘premium’, desejadas pelo mercado nacional e de turismo, que permitirão continuar a manter a ambição de ser um destino incontornável de compras na região Norte e Galiza", enfatiza a Via Oulets, que também é dona do Freeport Lisboa Fashion Outlet, em Alcochete.

"Portugal é um mercado muito importante e reconhecido pelos nossos investidores, não só pelos resultados e caminho já feito, como pelo potencial do país, que é revelado pelo crescimento de marcas ‘premium’ a instalarem-se quer em Lisboa quer no Porto" afirmou Jorge Pinto Fernandes, Portugal business director da Via Outlets Portugal.

"Temos tido muitas marcas interessadas em entrar no centro, assim como as já existentes a quererem aumentar a sua área de loja. São excelentes indicadores que nos dão confiança para avançar com este projeto, cumprindo a nossa ambição de sermos um destino de referência, permitindo-nos trabalhar o espaço de uma forma diferente e trazer uma vivência nova que consideramos necessária para criar o destino de compra a que nos propomos", explicou o mesmo responsável.

Já Nuno Oliveira, regional business director da Via Outlets Ibéria, considerou que "o conceito outlet tem evoluído muito e hoje é considerado parte integrante da estratégia de distribuição das marcas", sendo "o segmento de ‘shopping’ que mais tem crescido e onde, cada vez mais, as marcas apostam com qualidade", afiançou.

11 centros com 1.100 lojas em 9 países europeus

A propósito, lembrou que, "ainda recentemente um estudo da Cushman & Wakefield revelou que o canal outlet foi o que teve melhor recuperação e melhor performance, nomeadamente na Ibéria, onde a Via Outlets tem quatro centros muito importantes do seu portfólio", pelo que o grupo promete que vai continuar a investir em Portugal.

"Mantendo-nos firmes na nossa estratégia dos 3 R’s: Remodelação, Remerchandising e Remarketing, vamos continuar a investir no mercado nacional, onde desde 2017 já investimos mais de 37 milhões, aos quais se juntam agora 30 milhões nesta expansão", detalhou Nuno Oliveira, referindo que a Via Outlets concluiu, "há menos de um mês, a remodelação de Sevilha Fashion Outlet, também com o mesmo atelier de arquitetura, o L35".





Entretanto, sem detalhar valores, Nuno Oliveira assegurou que os dois "outlets" do grupo em Portugal registaram um crescimento das vendas de 23% no primeiro semestre deste ano face ao período pré-pandemia.

Criada em 2014 "com vista à aquisição e gestão de centros outlet já existentes por toda a Europa", a Via Outlets detém atualmente 11 centros que contam com mais de 1.100 lojas em nove países europeus – Portugal, Espanha, Suécia, Holanda, Noruega, República Checa, Polónia, Alemanha e Suíça, que fecharam 2022 com um volume de negócios agregado de 1,2 mil milhões de euros e 32 milhões de visitas, rematou Nuno Oliveira.