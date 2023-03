Leia Também Ensinou a família que o capital serve a empresa e partiu com o futuro da Delta assegurado

Na sede do Grupo Nabeiro - Delta Cafés juntou-se cerca de um milhar de pessoas que quiseram despedir-se "do senhor Rui", como o tratavam todos os empregados e amigos. Fardados, embora a fábrica tivesse sido encerrada durante dois dias, ninguém arredou pé até à chegada do carro funerário. Uma imensa salva de palmas, que demorou seguramente mais de 15 minutos, assinalou o momento. O primeiro de vários de muita comoção."Viemos despedir-nos do senhor Rui, o homem que nunca disse não a ninguém", sintetizou José Romudas, lembrando que durante os "40 anos, cerca de dois terços da minha vida, que levo a trabalhar na Delta, nunca vi o senhor Rui negar nada a ninguém, fossem infantários, lares, clubes desportivos".Relatos do seu carácter foram-se multiplicando para os microfones. Histórias de muito humanismo. Marcas colecionadas ao longo dos 61 anos que a empresa tem de vida.Já na vila, onde o corpo voltou a passar por instalações da Delta até ser deixado na igreja matriz, repetiu-se o banho de uma multidão emocionada.A marca deixada por Rui Nabeiro, falecido uma semana antes de completar 92 anos, não se cinge a Campo Maior. Entre os cerca de 600 funcionários que trabalham nas instalações da Novadelta, há gente de todo o distrito de Portalegre e até de outras zonas do país.De Espanha vieram jornais, rádios e equipas de canais televisivos. "Era amigo de todos. Tinha sempre uma palavra boa para toda a gente e nunca negava um pedido. Como podíamos não vir?", disse uma das repórteres presentes.