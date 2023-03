“Humanista”, “benfeitor”, “carismático”. As reações à morte do empresário Rui Nabeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ascendeu a pulso, construiu um império do café e nunca mudou a sede da empresa da vila raiana de Campo Maior, no Alentejo. São características apontadas ao empresário Rui Nabeiro que faleceu este domingo, 19 de março, tal como a preocupação com os trabalhadores.





"Procurou saber as necessidade e desejos das pessoas", lembra João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), apontando o facto de ter sido "uma empresa que na sua história não teve qualquer conflito laboral e na zona do Alentejo investiu na economia e nas questões sociais".





O primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o legado de Rui Nabeiro "ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país", elogiando o "percurso inspirador" e o exemplo de cidadania, humildade e responsabilidade social. "Era uma pessoa que sabia os gostos das outras pessoas e, de repente, aparecia por correio ou entregue em mão uma pequena lembrança", recorda o líder da CCP, para quem esta foi "uma relação marcante".





Leia Também Morreu o empresário Rui Nabeiro, aos 91 anos

O primeiro-ministro fala de um "legado que ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer".





António Costa destacou o "exemplo de cidadania e humildade", mas também de "responsabilidade social e de paixão pela sua terra", considerando que o empresário teve "uma vida em prol da comunidade".





Leia Também Rui Miguel Nabeiro assume presidência executiva do grupo Nabeiro O legado do Comendador Rui Nabeiro ultrapassa largamente o papel de empresário exemplar, dentro e fora do país. O seu percurso foi inspirador, pela força, energia e sempre o sonho de fazer acontecer. pic.twitter.com/4tHCRhLVpF — António Costa (@antoniocostapm) March 19, 2023



O ministro da Economia, António Costa Silva, apontou Rui Nabeiro como um "empresário exemplar", lembrando que teve "a assunção da responsabilidade social antes de o tema se tornar um debate dominante", afirmou em declarações à SIC Notícias.





Leia Também Rui Nabeiro: Uma história com 60 anos de sustentabilidade

Rui Nabeiro se distinguiu pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão". "Um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores", apontou.





Rui Nabeiro distinguiu-se pelo amor a Portugal e à sua terra de sempre, Campo Maior, que serviu como autarca e cidadão. Foi um dos maiores e melhores empresários portugueses, muito atento aos direitos dos seus trabalhadores. Permanecerá na memória de todos. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) March 19, 2023

Costa Silva sublinha ainda "a capacidade de construir riqueza e distribuir essa riqueza" "é um exemplo extraordinário". Um homem "singular" e um "líder transformador". "Se tivermos mais 20, 30, 50 Rui Nabeiros, o país será completamente diferente no final desta década", afirmou.O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, escreveu este domingo na rede social Twitter que "





Uma sucessão familiar há muito resolvida





A liderança do grupo Delta há muito estava tratada por Rui Nabeiro que em 1961, criou a Delta Cafés, "dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal" e se encontra "em forte expansão nos mercados internacionais", realçou o grupo em comunicado emitido este domingo.





Atualmente, a Delta é liderada pelo neto do comendador, Rui Miguel Nabeiro.





E foi essa preocupação com a sucessão que António Pires de Lima, CEO da Brisa destaca. "Desde há muito que tivemos membros da família poderem destacar-se como bons profissionais do grupo; o grupo tem hoje uma liderança forte e carismática", frisa.





E esse carisma e preocupação com os trabalhadores e a comunidade que é realçado pelo economista João Duque, presidente do ISEG. "É um empresário com uma visão de que a empresa serve os seus stakeholders", aponta. "Um exemplo de que pode haver coisas bem feitas que serve o interesse dos acionistas e o interesse da sociedade", frisa o economista.