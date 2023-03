A última visita de Nabeiro às empresas. Cerimónias fúnebres têm lugar esta segunda-feira

Leia Também Morreu o empresário Rui Nabeiro, aos 91 anos





Rui Nabeiro nasceu a 28 de março de 1931, no seio de uma família humilde, em Campo Maior. Era casado com Alice, a mulher de toda uma vida, que conheceu nos bancos da escola primária e com quem teve dois filhos. "É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, aos 91 anos", lia-se numa informação enviada às redações, esta manhã, pela família Nabeiro.

As cerimónias fúnebres do fundador da Delta, Rui Nabeiro, iniciam-se esta segunda-feira na terra natal do empresário, em Campo Maior, segundo revelou a família do empresário. Em comunicado, a família Nabeiro detalha que o velório terá lugar esta segunda-feira, dia 20, a partir das 12h00, na Igreja Matriz de Campo Maior.Antes disso, o comendador fará a sua última visita às empresas do grupo que liderou, já que haverá um cortejo do carro fúnebre que percorrerá as sedes das várias empresas do grupo. É a reconstituição do percurso diário que o empresário costumava fazer.Segundo a SIC, apesar de as empresas não estarem em laboração nos próximos dois dias, foram dadas indicações aos funcionários para que esta segunda-feira se apresentem ao serviço, fardados, unicamente para prestar uma última homenagem a Rui Nabeiro.A missa de corpo presente será realizada dia 21 de março, pelas 12h00, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério Municipal de Campo Maior.Rui Nabeiro morreu este domingo, dia 19 de março, em Lisboa, devido a "problemas respiratórios graves". Estava internado no Hospital da Luz desde a semana passada, onde acabou por falecer.