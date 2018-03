Visabeira: "Diferenciação fiscal positiva podia ajudar a fixar empresas no interior"

A Visabeira tem sede em Viseu. O seu CEO, Nuno Miguel Marques, assume que não está nos planos sair dessa cidade.

Mas apela à criação de incentivos para se conseguir fixar mais empresas no interior.

Fala, em entrevista à Antena 1 e ao Negócios, de uma "diferenciação positiva ao nível fiscal e temos consciência que essa acção de diferenciação positiva a nível fiscal e outras acções podiam ajudar a fixar recursos e empresas no interior e dinamizar essas regiões".

Em Viseu, no entanto, diz as infra-estruturas rodoviárias continuam a ser um problema, em particular o IP3, que devia ser requalificado, diz.