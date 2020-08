Vista Alegre Atlantis põe fim ao lay-off

"Com a antecipação do período de férias que levou ao encerramento temporário da atividade entre 23 de março e 9 de abril de 2020, com a paragem da atividade de produção em Portugal e da atividade comercial nos diversos mercados em que está presente, o mês de agosto será um mês normal e completo de atividade para o Grupo VAA", anunciou a Vista Alegre em comunicado à CMVM.

A empresa sublinha que, "apesar das circunstâncias excecionais que se vivem e do cenário de incerteza no contexto da pandemia Covid-19, têm-se verificado sinais de recuperação gradual da atividade da VAA", "em particular com relação ao volume de negócios do mês de junho de 2020, superior em cerca de 6% ao verificado no período homólogo".

"Ainda que os segmentos da Porcelana, do Cristal e Vidro e da Faiança sejam os mais afetados pela quebra do volume de negócios no 2º trimestre (sobretudo em resultado do encerramento temporário e retoma faseada da atividade comercial, em Portugal e nos mercados externos) e que as medidas de combate à pandemia continuem a condicionar o funcionamento da rede de retalho da VAA, todas as unidades produtivas da Vista Alegre Atlantis, incluindo a Bordalo Pinheiro, retomam a sua atividade em pleno a partir de 1 de agosto de 2020, deixando o Grupo VAA de recorrer a quaisquer medidas de lay-off", diz a empresa.