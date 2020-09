Vista Alegre "apanha os cacos" da pandemia e sobe faturação em 66% em agosto

O grupo Vista Alegre Atlantis faturou 10 milhões de euros em agosto, o que representa uma subida de quatro milhões ou de 66,2% face aos seis milhões de euros obtidos em igual mês de 2019. A empresa salienta que a recuperação está em curso e conseguiu já reduzir a quebra no volume de negócios este ano para menos de 10 milhões de euros, o equivalente a um decréscimo de 13%. Em comunicado difundido esta segunda-feira , a empresa considera que o desempenho alcançado continua "a mostrar um sinal da recuperação gradual da sua atividade face à situação de pandemia que vivemos atualmente, em Portugal e no Mundo".

"Os segmentos que mais contribuíram para esta recuperação foram o Grés Forno e o Grés Mesa, essencialmente com vendas para países como França, Holanda e Espanha", detalha a Vista Alegre.

No grés forno, a faturação cresceu mais de 18 vezes, passando de 134 mil euros para 2,49 milhões, enquanto no grés mesa a subida cifrou-se em 16,1%, para os 2,88 milhões de euros.O segmento das porcelanas contribuiu com 2,86 milhões de euros, uma subida de 8,9%, tendo o cristal e vidro manual registado vendas no valor de 951 mil euros (+53,4%) e a faiança crescido 21,3%, para 804 mil euros.Após as fortes quebras sentidas nos meses de março, abril e maio, período onde o impacto da pandemia foi maior, nomeadamente com a imposição de confinamentos em vários países, a Vista Alegre iniciou a recuperação em junho. Nesse mês, a faturação de 9,2 milhões de euros representava uma subida homóloga de 5,8%.Em julho, o volume de negócios acelerou para um crescimento homólogo de 10,9%, com vendas de 11,8 milhões.Agora, os 10 milhões registados em agosto permitem reduzir as quebras na faturação acumuladas desde o início do ano para 9,7 milhões de euros, ou 13%.

O canal do retalho, "depois do encerramento das lojas nos meses de março, abril, maio e junho, continuou a adaptar-se à nova realidade implementando todas as recomendações existente para este sector. Mesmo neste contexto, a Vista Alegre no mês de agosto registou um notável crescimento de vendas neste canal, atingindo praticamente o mesmo nível que o período homologo (-1,2%)", destaca a empresa.

E, salienta, a "forte aposta estratégica de alargamento de mercado das vendas online", traduziu-se num crescimento de 184% face a agosto do ano passado.





A Vista Alegre nota que apesar do cenário de incerteza atual, mas "mantendo-se uma evolução positiva do cenário macroeconómico, tendo em conta os contratos conquistados, e a tendência de crescimento mensal registada nos últimos 3 meses, os restantes meses de 2020 serão de uma gradual recuperação das vendas da Vista Alegre".