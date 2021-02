Vista Alegre reduz dívida em quase 3 milhões de euros em 2020

A Vista Alegre anunciou uma queda de 2,9 milhões de euros da sua dívida líquida consolidada, passando 82,8 milhões de euros em dívida em 2019 para 79,9 milhões no ano passado, de acordo com um comunicado enviado à CMVM – Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.Este montante inclui já a conversão de incentivos em prémio.Sem essa inclusão, a dívida líquida consolidada da Vista Alegre atingiu os 89 milhões de euros a 31 de dezembro de 2020, representando uma redução líquida de 2,2 milhões de euros comparativamente com o ano anterior.O valor da dívida inclui o montante nominal de 18,6 milhões de euros na forma de incentivos ao investimento, sendo passível de conversão em prémio cerca de 9,2 milhões de euros, que compara com 8,5 milhões de euros no final do ano anterior.Considerando o efeito do incremento do valor dos incentivos a converter, a dívida líquida consolidada após conversão em prémio apresenta uma redução de 2,9 milhões de euros.Ao nível das disponibilidades financeiras, as mesmas atingiram os 17,6 milhões de euros a 31 de Dezembro de 2020, mais 3,1 milhões de euros face ao ano anterior.No início deste mês, a Vista Alegre Atlantis anunciou que o seu volume de negócios em janeiro foi de 5,65 milhões de euros, o que representa uma descida de 36,2% face aos 8,87 milhões de euros um ano antes.