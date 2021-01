Vendas da Vista Alegre recuam 8,1% em 2020 com pandemia a penalizar o Natal

O Grupo Vista Alegre fechou o ano de 2020 com uma queda de 8,1% no volume de negócios, para 110 mihões de euros.

A redução da faturação em cerca de 10 milhões de euros é explicada sobretudo pelo mau desempenho na primeira metade do ano, bem como o último mês de 2020, períodos em que a pandemia restringiu a atividade da empresa.

No segundo semestre as receitas cresceram 8,2% (5,1 milhões de euros), "demonstrando assim uma assinalável resiliência e robustez do negócio da Vista Alegre, face ao período difícil que o mundo e a economia global atravessa", refere a empresa em comunicado enviado à CMVM.

No primeiro semestre a queda foi de 25,9% e no mês de dezembro (historicamente um dos mais fortes da empresa) o desempenho também foi negativo.

O volume de negócios no mês passado foi de 11,4 milhões de euros, uma queda de 18,2% face ao período homólogo, já que "o agravamento da situação pandémica e o decretar de novos estados de emergência, com medidas de confinamento e restrição de horários de comércio, afetaram negativamente as vendas".

Apesar desta evolução negativa, no canal online as vendas subiram 162% em dezembro, um desempenho que a empresa classifica de excelente e que permitiu cancelar "parcialmente a quebra no canal de retalho com as vendas nas lojas a decrescerem 16% face a igual período do ano anterior".