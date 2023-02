Acciona vai fornecer 55GWh de energia limpa por ano ao Grupo Violas

Leia Também Hotéis NH na Península Ibérica vão passar a consumir energia 100% renovável

A Acciona Energía e o Grupo Violas, um dos principais grupos empresariais portugueses (que integra o Grupo Solverde e o Super Bock Group, entre outros), anunciaram esta terça-feira a assinatura de um acordo para o fornecimento de energia 100% renovável durante os próximos dez anos em Portugal.Ao abrigo desta parceria, revelam as duas empresas em comunicado, a Acciona irá fornecer mais de 55 GWh por ano de eletricidade renovável às filiais do Grupo Violas, que tem investimentos em várias áreas de negócio, como têxteis, turismo, educação, imobiliário, bebidas e logística. Com o acordo serão evitadas emissões de mais de 10.000 toneladas de CO2 por ano, o que equivale à plantação de 18.000 árvores ou à remoção de 4.000 veículos de circulação.A energia limpa será certificada através da emissão de certificados de Garantia de Origem 100% Renovável pela plataforma da Entidade Emissora de Garantias de Origem do grupo REN - Redes Energéticas Nacionais."As nossas filiais já estão a implementar uma vasta gama de programas para reduzir a pegada ecológica, tais como o sistema interno da Cotesi para reintroduzir 100% dos resíduos de produção em novos produtos, e as suas iniciativas de I&D para reduzir a utilização de plástico", refere Manuel Violas, presidente do Grupo Violas, sublinhando: "A utilização de eletricidade limpa reduzirá a dependência do gás natural, assegurando preços de energia competitivos durante os próximos dez anos".Alexandre Kisslinger, CEO da Acciona Energía em Portugal, explica: "Este contrato a longo prazo traz vantagens competitivas, uma vez que proporciona estabilidade de preços numa altura em que o mercado é muito volátil, e permite um contributo significativo para os seus objetivos climáticos".Para além da comercialização de energia limpa, a Acciona tem 166MW de ativos de geração renovável em Portugal, incluindo instalações eólicas e solares. A presença da empresa em Portugal inclui 16 parques eólicos, bem como uma das maiores centrais fotovoltaicas da Península Ibérica, a Central Solar de Amareleja, de 46MWp.O novo contrato da Acciona Energía com o Grupo Violas segue outros acordos com clientes em Portugal, tais como a Fnac, Makro, NH Hotels, Siemens ou Vidrala, entre outros. No mundo, a empresa possui 11,4GW renováveis em 30 países.