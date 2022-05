Hotéis NH na Península Ibérica vão passar a consumir energia 100% renovável

Leia Também Grupo espanhol Room007 vai reforçar aposta em Lisboa e estrear-se no Porto

A parceria engloba 12 hotéis em Postugal e Espanha -- Lisboa, Coimbra, Algarve, Madrid, Corunha, Sevilha, Porto, Barcelona, Alicante, Sintra, Marbella e Valência -- e vai contribuir para a redução de mais de 14.000 toneladas de CO2 por ano.A iniciativa marca o esforço de descarbonização do grupo hoteleiro, que tem já em marcha o seu "Plano Compromisso SBT 2030", que define as metas para cumprir com o objetivo de reduzir 20% das emissões de carbono até 2030.Além da Península Ibérica, os hotéis do grupo na Áustria, França, Países Baixos, Itália e Luxemburgo também já são abastecidos por energia renovável, o que significa que 62% do total de eletricidade consumida na cadeia mundial é de origem limpa.Desta forma, a empresa já conseguiu uma redução de 91% de toneladas de CO2 de âmbito 2 e uma queda de 61% na soma dos âmbitos 1 + 2, uma poupança de 30.000 toneladas de CO2. Ou seja, 31% da pegada de carbono da empresa hoteleira.