Accionistas da EDP aprovam dividendos de 695 milhões

NOTICIA ECONLINE = BCP vai QUADRIPLICAR

Há 16 minutos

Malparado na banca afundou. Caiu 9,3 mil milhões de euros num ano ### + 20 de abril saida do lixo de PORTUGAL e do BCP pela última AGÊNCIA de RATING + 7 maio mais de 100 MILHÕES de lucros no 1º trimestre = RESULTADO ações vão QUADRIPLICAR