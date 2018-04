Calendário: Saiba quando as cotadas portuguesas pagam dividendos

As cotadas portuguesas vão começar na próxima semana a distribuir os dividendos que prometeram aos seus accionistas. Consulte as datas em que cada uma começa a pagar os dividendos e em que as acções descontam esse valor.

Maio é um mês importante no calendário dos investidores. É nesta altura que a grande maioria das cotadas portuguesas remunera os seus accionistas com o pagamento de dividendos.

Mas a época de 2018 começa já em Abril, pois a Corticeira Amorim desconta a remuneração já na quinta-feira, 26 de Abril, como dividendo a ser creditado na conta dos accionistas a 30 de Abril.

Ainda esta semana há outra data importante a registar, pois a EDP desconta o dividendo a 27 ed Abril, pelo que quinta-feira é a última sessão para os investidores comprarem acções da eléctrica se quiserem receber a remuneração.

A empresa liderada por António Mexia é de longe a que mais dinheiro entrega aos accionistas (695 milhões de euros, ou 29% do total), e decidiu manter o dividendo apesar de os lucros terem crescido 16%. Os accionistas recebem o dividendo de 19 cêntimos a 2 de Maio.

A recolha do Negócios mostra que apenas cinco cotadas já revelaram as datas de pagamento do dividendo, sendo que nos próximos dias mais datas serão conhecidas, à medida os dividendos vão sendo aprovados nas assembleias gerais.

Para não se perder nas datas dos dividendos, o Negócios preparou um calendário com todos os eventos relacionados com o pagamento da remuneração accionista por parte das cotadas portuguesas. Este calendário será actualizado assim que as cotadas anunciem as datas em que vão pagar dividendos.

As contas efectuadas pelo Negócios no início deste mês mostram que as cotadas portuguesas vão este ano entregar mais de 2,4 mil milhões de euros em dividendos, referentes ao exercício do ano passado, um valor que traduz um aumento de 3%.

Na galeria em baixo encontra todos os valores que as cotadas portuguesas vão pagar, ordenados pelas que têm o dividendo mais rentável.