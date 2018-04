Lusa

António Mexia vai ficar na liderança da EDP até 2020. O gestor, e os restantes oito administradores executivos a votação, foram aprovados na assembleia-geral de accionistas que teve lugar esta quinta-feira, 5 de Abril.

O conselho de administração executivo foi eleito com 99,70% dos accionistas presentes na AG e conta com duas caras novas: as administradoras Maria Teresa Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira. Com as duas administradoras, a EDP passa agora a cumprir as leis de quota de género para os órgãos de topo das empresas cotadas, aprovadas em 2017.

A AG, onde estava presente 70% do capital da empresa, também aprovou o alargamento do número máximo de administradores executivos de 8 para 9, servindo assim para acomodar as duas novas administradoras.

Apesar da saída de Nuno Alves, os restantes sete administradores vão ficar no cargo por mais três anos: António Mexia, João Manso Neto, Miguel Stilwell de Andrade, António Martins da Costa, João Marques da Cruz, Rui Lopes Teixeira e Miguel Setas.

Ao mesmo tempo, os accionistas da eléctrica aprovaram a eleição de Luís Amado para o cargo de "chairman" com a votação favorável de 95,44%, dos accionistas presentes na AG. O antigo ministro de José Sócrates vai substituir Eduardo Catroga que ocupava o cargo de presidente do conselho geral e de supervisão desde 2012.