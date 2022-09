Angola atira para 2027 venda da Sonangol

Patricio Vilar, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado (IGAPE), numa entrevista a um jornal angolano, citada pela Bloomberg.



A privatização parcial da petrolífera nacional tem sido sucessivamente prometida, mas está ainda por concluir.



A Sonangol divulgou em julho os resultados do ano passado , tendo registado o melhor desempenho desde 2014. A empresa fechou 2021 com um lucro de 2,1 mil milhões de dólares, (2 mil milhões de euros), um crescimento de 152% face a 2020 e uma inversão completa, na medida em havia fechado esse ano com um prejuízo de 2,5 mil milhões de euros.

Angola reforçou a intenção de vender 30% da Sonangol até 2027. "Não sabemos se a Sonangol será privatizada em 2023, 2024 ou 2025. O que posso garantir é que, se o mercado estiver preparado, a Sonangol será privatizada" durante o mandato de cinco anos do novo governo, afirmouO responsável reiterou o compromisso do governo angolano, mas ressalvou que a venda pode ser composta por várias fases, com os termos ainda por definir.Angola deu início, em 2019, ao Programa de Privatizações Integral e Parcial de Empresas Públicas (Propriv), com uma lista de 195 ativos, aos quais foram adicionados outros 16 e, mais tarde, retirados 71, totalizando 140 empresas.Até fim de janeiro tinham sido realizadas 73 privatizações, correspondentes a 52,1% do grau de execução do programa, maioritariamente no setor industrial (28), seguindo-se o da agroindústria (17), estando em curso 67 processos.Das empresas privatizadas, 54 delas foram adjudicadas a empresas angolanas, 41 encontram-se operacionais e 32 em fase de arranque.João Lourenço, que acabou de ser eleito para um segundo mandato, prometeu levar a cabo os esforços para diversificar a economia angolana e atrair investimento financeiro.