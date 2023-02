Leia Também Atuais preços da Península Ibérica justificam interconexões elétricas através de novo investimento

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) e a Agência para a Energia (ADENE) defendem que, na reforma do mercado elétrico da União Europeia (UE), a Comissão Europeia deve apostar em preços estáveis e em mais interligações energéticas, avança a Lusa esta terça-feira.A posição é transmitida no dia em que os ministros da Energia da UE se reúnem e dias antes de o executivo comunitário apresentar a sua proposta sobre esta reforma do mercado europeu de eletricidade.O presidente da direção da APREN, Pedro Amaral Jorge, defende que as prioridades de Bruxelas devem ser "o aumento da previsibilidade dos preços para os consumidores, permitir aos consumidores - empresariais e domésticos - a possibilidade de contratar a compra de eletricidade a médio e longo prazo e a redução da intensidade da volatilidade dos preços"."Estas medidas só serão possíveis recorrendo à incorporação massiva de renováveis na produção de eletricidade acompanhada de regulamentação para remunerar o armazenamento e a oferta de flexibilidade ao sistema elétrico nacional por parte das diferentes tipologias de consumidores", vinca Pedro Amaral Jorge.O responsável da APREN diz esperar que a proposta de Bruxelas preveja, para isso, "o aumento da incorporação de energia renovável na produção de eletricidade, que crie mecanismos que incentivem cada vez mais a eletrificação dos consumos com base renovável, que defina uma estratégia e mecanismo para que o armazenamento de energia seja remunerado e ainda que crie as regras fundamentais para a intervenção do consumidor de eletricidade nos mecanismos de flexibilidade".Por seu lado, o presidente da ADENE, Nelson Lage, diz esperar que esta nova configuração do mercado de energia elétrica na UE seja "uma excelente oportunidade para Portugal avançar com novos projetos energéticos e novas rotas de distribuição de energia"."Há muito que a Península Ibérica está isolada do resto da Europa e esta reforma deverá permitir alterações substanciais nas interligações entre a Península e os outros Estados-membros da UE", acrescenta.Recordando o acordo político alcançado entre Portugal, Espanha e França para a criação de um Corredor de Energia Verde, desbloqueando medidas para aposta nas interconexões ibéricas com o resto da Europa, Nelson Lage salienta que "a concretização deste projeto pan-europeu poderia transformar a Península Ibérica num 'hub' líder de energia verde para toda a Europa, permitindo reduzir a dependência europeia do gás russo e contribuir para diversificar as fontes de energia no continente"."A reforma em curso deverá permitir a Portugal produzir e exportar hidrogénio verde, visto haver hoje no nosso país a tecnologia que nos permite apostar neste tipo de energia, contribuindo assim para o esforço europeu de acelerar a transição energética", adianta.Além disso, Nelson Lage diz esperar que, nesta reforma, seja possível "manter em vigor o mecanismo ibérico" limitador do preço do gás na eletricidade, bem como que na nova configuração se garanta "a estabilidade e previsibilidade" de preços e se crie "uma cláusula de salvaguarda que permita colocar um teto aos preços de forma a proteger os consumidores".Embora tanto a APREN como a ADENE reconheçam que estas serão negociações longas na UE, a primeira associação adianta à Lusa esperar que a reforma esteja "concluída até ao próximo ano".Bruxelas deve apresentar, em meados de março, a sua proposta sobre a reforma da conceção do mercado de eletricidade da UE, que visa melhor proteger os consumidores da excessiva volatilidade dos preços, facilitar o seu acesso a energia segura proveniente de fontes limpas e tornar o mercado mais resiliente.