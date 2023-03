Aquila Capital ultrapassa os 500 milhões no seu Fundo de Energias Renováveis

Leia Também Aquila investe 400 milhões em quatro centrais solares

Leia Também Aquila Clean Energy asssegura 1.000 milhões para investir em renováveis em Portugal e Espanha

Leia Também A soberania renovável é a saída para a crise – e Portugal é um dos líderes

A Aquila Capital anunciou esta quarta-feira que o seu Fundo Europeu de Energias Renováveis (EBRF - European Balanced Renewables Fund) ultrapassou já no final de 2022 o patamar de 500 milhões de euros de capital assegurado.A estratégia deste fundo da empresa de gestão de investimentos sustentáveis e desenvolvimento de ativos de energias renováveis, com sede na cidade alemã de Hamburgo, assenta numa "carteira diversificada de ativos de energia limpa em toda a Europa continental e Irlanda". Os projetos estão localizados em seis países diferentes, entre os quais Portugal.Atualmente, a Aquila Capital gere cerca de 15 mil milhões de euros para investidores institucionais em todo o mundo, entre ativos eólicos, solares e hidroelétricos com mais de 17 GW de capacidade e cerca de 2 milhões de metros quadrados de projetos de imobiliário sustentável ou logística verde concluídos ou em desenvolvimento."O EBRF procura investir em ativos nos locais onde a fonte de energia é mais abundante, aproveitando o vento nórdico e a energia solar fotovoltaica ibérica, e tem um posicionamento conservador, com uma baixa alavancagem financeira. A diversidade de fontes de rendimento é conseguida através da amplitude de tipos de contrato", informou a Aquila Capital em comunicado.Estes contratos oscilam entre a aquisição de energia (PPA - Power Purchase Agreements), de preço fixo, "que dão maiores garantias e visibilidade dos ganhos", e investimentos com maior exposição ao risco de mercado ("merchant financing"), que dependem mais do valor da inflação. "Esta combinação de estratégias permite uma proteção face a quedas nos preços da energia, ao mesmo tempo que preserva o potencial de subida, caso os preços aumentem", refere a empresa.Desde o seu lançamento, em junho de 2019 (com um investimento inicial da seguradora anglo-americana Willis Towers Watson), o Fundo EBRF atingiu um desempenho médio de 7,2% ao ano (em setembro de 2022) para os investidores, revela ainda a empresa, tendo alcançado um objetivo de desempenho médio anual entre 6,5% e 7,5%.Na base de investidores estão sobretudo instituições do Japão, Alemanha, Reino Unido e Península Ibérica, que contribuíram com a maioria do capital para o fundo.De acordo com Lars Meisinger, diretor de Client Advisory International na Aquila Capital, o fundo EBRF "segue uma abordagem equilibrada no que diz respeito à construção da carteira de investimento, dividindo o potencial de risco através da diversidade de tecnologias de geração, geografias, mercados energéticos e regimes regulatórios", com a certeza de que "a exposição no Sul da Europa vai aumentar, principalmente na energia solar fotovoltaica, para aproveitar as respetivas oportunidades nestes mercados" ricos em energias renováveis.Recentemente, a Aquila Capital acrescentou também ao seu portefólio de investimentos o armazenamento co-localizado. "A inclusão de sistemas de armazenamento de energia através de baterias representa uma oportunidade adicional de retorno e uma fonte adicional de diversificação do risco", frisa Meisinger em comunicado.