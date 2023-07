Aquila Clean Energy fecha acordo com Trina Solar para projetos solares em Portugal

Leia Também Aquila investe 400 milhões em quatro centrais solares

Leia Também Aquila Capital arranca construção de nova central solar em Coimbra

Leia Também Aquila Clean Energy asssegura 1.000 milhões para investir em renováveis em Portugal e Espanha

A Aquila Clean Energy, plataforma de energias renováveis do Aquila Group na Europa, e a Trina Solar, empresa de soluções de energia solar, anunciaram esta terça-feira a assinatura de um acordo para o fornecimento de 800 MW de painéis fotovoltaicos.Os equipamentos vão ser usados em vários projetos que fazem parte do portefólio da Aquila Clean Energy está atualmente a desenvolver nos três países do sul da Europa onde opera: Portugal, Espanha e Itália. Os projetos abrangidos pelo acordo deverão ser entregues entre 2023 e 2024.Em comunicado, as duas empresas explicaram que esta parceria "traduz um acordo importante no mercado fotovoltaico de grande escala, e vai abrir caminho a futuras oportunidades para uma colaborações de maior dimensão, com potencial para uma expansão do volume e uso de novas tecnologias".Além disso, garantem, existe também margem para levar esta colaboração para outros mercados fora do sul da Europa e até para o estabelecimento de uma parceria de longo prazo, sob a forma de um quadro estratégico."Este acordo permite-nos enfrentar as flutuações do mercado com confiança e desenvolver o nosso portfólio em condições competitivas, utilizando as tecnologias mais eficientes nos nossos projetos", disse Susanne Wermter, CEO da Aquila Clean Energy para a região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA). Ou seja, com este acordo, a Aquila "garante a concretização dos seusprojetos num contexto marcado por constrangimentos nas cadeias deabastecimento", reforçou.Por seu lado, Gonzalo de la Viña, presidente da Trina Solar para a mesma região, sublinhou que as duas empresas "têm a mesma visão quanto à descarbonização da produção de energia" e à necessidade de "aumentar significativamente a implantação de projetos solares fotovoltaicos".A Aquila Clean Energy gere atualmente um portfólio de cerca de 10,3 GW na Europa, com foco na energia eólica, solar e armazenamento de baterias, com projetos em desenvolvimento, construção e operação em diferentes países. A empresa atua como a plataforma de energias renováveis do Aquila Group na Europa, que se dedica ao investimento e desenvolvimento de ativos essenciais.Atualmente, o Aquila Group gere ativos no valor de 14,7 mil milhões de euros em nome de investidores institucionais em todo o mundo.