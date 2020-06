Carlos Alexandre dá mais tempo para defesa de Mexia contestar medidas de coação

O juiz Carlos Alexandre prolongou até dia 22 de junho o prazo para as defesas de António Mexia, Manso Neto e João da Conceição contestarem as medidas de coação solicitadas pelo Ministério Público no chamado caso EDP, sabe o Negócios. A decisão não resultou de qualquer pedido formulado pelos acusados ou a empresa, mas sim da constatação por parte do juiz que o Ministério Público não terá preenchido todos os requisitos legais.





O prazo terminava esta segunda-feira, dia 15, mas o juiz terá sido forçado a estende-lo devido ao facto do Ministério Público não ter disponibilizado toda a informação solicitada pelos advogados.

Ou seja, com a defesa não teve acesso ao processo, o prazo que as defesas dos arguidos tinham foi prolongado, uma decisão que já terá sido comunicada oficialmente aos visados.

De acordo com o despacho onde são solicitadas as medidas de coação, o Ministério Público deverá acusar formalmente António Mexia (presidente da holding da EDP) e João Manso Neto (presidente da EDP Renováveis) de quatro crimes de corrupção ativa e um de participação económica em negócio, enquanto João Conceição (administrador executivo da REN) pode enfrentar dois crimes de corrupção passiva.

A informação é adiantada pelo Observador esta segunda-feira, 15 de junho, que cita o despacho de promoção das medidas de coação (não é o final da acusação) que foi apresentado ao juiz Carlos Alexandre e aos três arguidos.

Além da suspensão de funções dos dois administradores, o MP pediu que os gestores fiquem impedidos de entrar em todos os edifícios da empresa e de contactarem arguidos e testemunhas do processo. Além da proibição de viajarem para o estrangeiro, com obrigação de entrega do passaporte, pede o pagamento de uma caução de dois milhões de euros - no caso de António Mexia -, e de um milhão de euros, no caso de Manso Neto. No caso de João Conceição, a suspensão de funções pode ser substituída por uma caução de 500 mil euros.

O processo das rendas excessivas da EDP, denominado "Caso EDP" está há cerca de oito anos em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e tem cinco arguidos: António Mexia, João Manso Neto, o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, o antigo consultor de Pinho e administrador da REN, João Faria Conceição, e Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas.