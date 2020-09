CMVM prepara suspensão de ex-governante Artur Trindade no OMIP devido a Caso EDP

OMIClear, câmara de compensação e sistema de liquidação financeira do mercado ibérico de eletricidade, onde o ex-governante ocupa o cargo de vice-presidente.

Artur Trindade foi constituído arguido em julho deste ano no âmbito do processo relacionado com a Contribuição Extraordinária do Setor Energético (CESE) e o benefício da EDP por parte de membros do Governo. O antigo secretário de Estado no Governo liderado por Passos Coelho é suspeito do crime de corrupção passiva.O MP considera ainda que a escolha do pai de Artur Trindade para o Comité das Autarquias da EDP, em 2013, terá sido outra contrapartida de Mexia e Manso Neto para que o secretário de Estado beneficiasse a elétrica."Neste contexto, a CMVM iniciou o referido procedimento, considerando existir uma dúvida fundada sobre a adequação de Artur Álvaro Laureano Homem da Trindade para o desempenho dos cargos regula­dos que ocupa", indica o regulador, acrescentando que essa dúvida prejudica "a confiança necessária de investidores e demais agentes económicos no funcionamento eficiente dos mercados, e constitui um risco para a estabilidade do sistema financeiro, o qual é ainda mais relevante estando em causa uma sociedade gestora de um mercado regulamentado e uma câmara de compensação e contraparte central, duas estruturas fundamentais para o regular funcionamento dos mercados de capitais e, assim sendo, para a estabilidade financeira".