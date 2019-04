Combustíveis: Metade dos postos da Prio estão a abastecidos

A Prio revelou esta sexta-feira que reestabeleceu a normalidade no abastecimento de combsutível "em cerca de 50% dos seus postos (...) e praticamente todos os maiores postos da sua rede".

Todos os postos da Prio que integram a REPA (Rede Estratégica de Postos de Abastecimento) estão abastecidos e a empresa estima que "conseguirá repor, até ao final do dia de hoje, a normalidade em cerca de 90% do total dos seus 250 postos", refere um comunicado da empresa.

O presidente do sindicato dos motoristas de matérias perigosas, Francisco São Bento, disse esta quinta-feira, em entrevista à Lusa, que, com o fim da greve, o normal abastecimento de combustíveis será reposto em todos os postos, no máximo, até sábado. A Apetro estimou um prazo maior até o abastecimento estar totalmente normalizado.

"Do terminal de Aveiro saíram ontem mais de 3 milhões de litros de combustível, divididos por mais de 100 camiões cisterna, com destino tanto para a rede Prio e rede de parceiros como para as outras grandes marcas nacionais que a empresa fornece", refere o comunicado da Prio, que "assegura ainda que a greve não teve qualquer impacto direto nos preços da sua rede de postos, e que vai manter os seus preços inalterados na próxima semana".