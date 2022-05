EDP espera reverter maus resultados com "forte" rotação de ativos

Leia Também EDP Renováveis vende seis parques eólicos na Polónia por 303 milhões

Apesar de ter fechado o primeiro trimestre do ano com prejuízos de 76 milhões , a EDP espera uma forte rotação de ativos" em 2022, com uma transação já fechada e que contribuiu para o total de 1,8 mil milhões de ganhos financeiros já arrecadados entre 2021 e 2022."Os resultados foram fracos. Os primeiros três meses foram um grande desafio para a empresa", disse Miguel Stilwell d'Andrade aos analistas, frisando que a pior seca dos últimos 100 anos, que obrigou a parar as barragens, combinada com os preços da eletricidade em máximos históricos nos mercados grossistas, retirou 400 milhões de euros ao EBITDA da empresa até março.No entanto, o CEO está otimista face aos restantes meses do ano, sobretudo no que diz respeito à rotação de ativos da EDP, que ajudará a melhorar as contas e regressar aos lucros. "Não vou extrapolar deste trimestre para o resto do ano. Ainda acreditamos que em 2022 é possível atingir lucros acima de 2021. Há muitos desafios, muitos imponderáveis, mas ainda não atirámos a toalha ao chão", garantiu Stilwell d'Andrade.A EDP fechou 2021 com lucros de 657 milhões de euros, uma descida de 18% face aos 801 milhões de euros de 2020. A mais longo prazo, a empresa mantém o objetivo de chegar a lucros de mil milhões de euros em 2023 e 1,2 mil milhões em 2025.Apesar da dramática redução na geração hídrica, a EDP já avançou entretanto com um forte aumento da geração térmica (2,6 vezes mais), mas Stilwell d'Andrade garante que apesar dos preços do gás estar em máximos históricos, a produção de eletricidade nas centrais térmicas será otimizada e não irá afetar as contas. A empresa tem dois contratos de fornecimenro de gás indexados aos preços do índice TTF, dos Países Baixos, que serve de benchmarking para os países europeus. Apesar dos preços do gás natural estar em máximos históricos nos mercados, a EDP garante que qualquer prejuízo será ultrapassado assim que o gás for queimado para produzir eletricidade.Neste momento, 75% da geração de energia elétrica da empresa já é renovável. A EDP quer abandonar o carvão até 2025 (em Espanha) e o gás até 2030.Sobre as medidas mitigadoras para compensar os maus resultados na produção hídrica, o CEO sublinhou os lucros da EDP Renováveis e do negócio de Redes e Distribuição.No que diz respeito à rotação de ativos, a apresentação que a elétrica fez esta sexta-feira aos analistas e que foi já enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) mostra que das três transações previstas para este ano a EDP Renováveis conseguiu já fechar a venda de 100% de 149 MW de energia eólica na Polónia, o que equivale a 300 milhões de euros.Na calha estão mais cerca de 300 milhões para 181 MW de eólico em Espanha e outros 250 milhões de energia solar nos Estados Unidos, num total de cerca de 850 milhões. Além destes, o CEO avançou mais dois negócios que estão já "em vista"."Estamos confiantes que vamos ultrapassar o número esperado para a rotação de ativos em 2022, mas vamos ficar abaixo de 2021", disse.Da mesma forma, a EDP garante estar no bom caminho para cumprir os seus objetivos para 2023-2025 e espera uma "potencial reviravolta" nos resultados da empresa nos próximos trimestres. Desta forma, a elétrica acredita que "está no caminho certo, já que o desempenho do restante do ano compensará os resultados do primeiro trimestre", de acordo com uma apresentação publicada no site do regulador.Ao mesmo tempo, a empresa vê também "potencial de melhoria" decorrente do aumento estrutural dos preços da energia, maiores volumes comerciais, principalmente a partir de 2023.