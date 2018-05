A EDP Renováveis fechou dois contratos de venda de electricidade nos Estados Unidos. Estes Contratos de Aquisição de Energia (CAE) dizem respeito à central eólica de Broadlands localizada no estado de Illinois cujo início de operações está previsto para 2019.Os compradores são a Wabash Valley Power Association, cujo CAE tem a duração de 20 anos para 100 megawatts (MW), e uma empresa do segmento comercial e industrial, não especificado, com um CAE de 15 anos referente a 50 MW, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira, 10 de Maio.A companhia comandada por João Manso Neto, a quarta maior produtora eólica nos Estados Unidos, aponta que já assegurou contratos para 90% dos seus projectos a serem instalados neste país até 2020, num total de 3,5 gigawatts (GW)."O sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projectos competitivos com visibilidade de longo prazo", pode-se ler no comunicado.É nos Estados Unidos onde a EDP Renováveis conta com a sua maior central eólica em todo o mundo: o projecto de Meadow Lake no estado de Indiana conta com 600 MW de potência e a companhia tem planos aumentar a sua capacidade para 800 MW até ao final deste ano.