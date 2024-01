EDP Renováveis compra empresa na Austrália e expande operação para o país

Leia Também EDP Renováveis conclui a sua maior central solar para autoconsumo na China

Depois de ter começado a operar na região Ásia-Pacífico em 2022,Na Austrália, a elétrica portuguesa adquiriu a empresa local ITP Development (ITPD) com vista a desenvolver projetos de energia eólica, solar e de armazenamento. Em comunicado, a empresa frisa que "o mercado australiano representa um dos maiores potenciais na região Ásia-Pacífico".De acordo com a EDP Renováveis,, a ser desenvolvidos no leste da Austrália, em particular em Nova Gales do Sul e em Queensland".Este portefólio inclui umA empresa portuguesa classifica o mercado australiano como um dos que têm "maior potencial naquela região" (além de Singapura e do Japão), com "bases sólidas e amplas para o desenvolvimento de projetos renováveis". Atualmente com 38% de produção de eletricidade proveniente de fontes renováveis, a Austrália quer alcançar uma meta de 82% até 2030 e substituir completamente o carvão por fontes renováveis até 2040, adicionando para isso ao país 26 GW de nova capacidade."Ao aproveitar uma presença já bem estabelecida na região da Ásia-Pacífico, a EDP Renováveis acredita estar posicionada para se destacar na Austrália, ao conjugar a sua escala global, capacidade técnica e especialização em gestão de energia com o conhecimento da ITPD sobre o mercado local", refere o mesmo comunicado.A empresa está também a investir em projetos solares flutuantes e outros que combinam a energia solar fotovoltaica e armazenamento.Em termos globais, a elétrica tem mais de 26 GW de capacidade instalada em todo o mundo, dos quais mais de 22 GW são em projetos solares, eólicos e hídricos. Quer ter 50 GW de energia renovável até 2030.