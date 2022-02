EDPR conclui aquisição de 91% da Sunseap por 600 milhões

A EDP Renováveis "completou hoje a aquisição de uma participação de 91% na Sunseap, a maior companhia de solar distribuído e uma das top 4 companhias de energia solar no Sudeste Asiático, por um valor de 600 milhõs de euros", refere a EDPR em comunicado divulgado junto da CMVM.

O "enterprise value" implícito pago por 100% da transação é de 900 milhões de euros, a dezembro de 2021, acrescenta.

Em detalhe, esta aquisição permite à EDPR estabelecer um portfólio para a região da Ásia-Pacífico (APAC) com cerca de 10 GW de projetos solares, dos quais 563 MW em operação ou em construção, "e uma equipa experiente com mais de 600 funcionários dispersos por nove mercados, proporcionando uma plataforma de crescimento na região".

"O estabelecimento da plataforma de APAC está dentro do contexto do plano de negócios da EDPR para 2021-25, onde a EDPR espera instalar cerca de 1,4 GW no resto do mundo dentro do plano de crescimento de 20 GW até 2025, fornecendo visibilidade no crescimento e reforçando ainda mais a posição de liderança da EDPR no panorama mundial de renováveis", sublinha o comunicado, que vai ao encontro do que tinha sido anunciado em novembro passado – quando comunicou a intenção de compra de 87,4% da Sunseap, com possibilidade de essa participação poder chegar aos 91,4% entre a assinatura e a conclusão do acordo.

No documento, a EDPR diz ainda que "planeia investir c.€6,5MM até 2030 na região de APAC, obtendo acesso a mercados com crescimento em renováveis de mais de 120 GW/ano, representando aproximadamente 55% do crescimento global esperado (2020-2030)".

Com esta transação, "a EDPR está agora presente em mercados que representam c.75% do crescimento global esperado até 2030", remata.