EDP Renováveis fecha acordo com gigante dos EUA para projetos de energia solar

é um dos maiores fabricantes mundial de módulos solares fotovoltaicos com unidades de produção espalhadas por todo o mundo. "Os painéis fotovoltaicos de película fina da First Solar estabelecem padrões de indústria em termos de qualidade, durabilidade e desempenho ambiental. Esta tecnologia tem uma pegada carbónica significativamente menor, uma vez que seus painéis têm a pegada de carbono e água mais baixa de qualquer módulo fotovoltaico atualmente disponível no mercado, não incluindo polissilício como componente", explica a EDP Renováveis no comunicado.

A EDP Renováveis anunciou esta quinta-feira um acordo com a norte americana First Solar para a construção de painéis solares modernos de película fina "ultralow carbon". As unidades têm uma capacidade de produção de 1,8 GWdc de energia solar e servirão para projetos da empresa portuguesa nos Estados Unidos.A informação foi avançada esta manhã à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A EDP Renováveis indica que os módulos serão entregues até 2028. O valor do acordo não foi divulgado.A First SolarCom este acordo, a empresa portuguesa "aumenta o peso do conteúdo local em futuros projetos de energia solar PV nos EUA e reforça a diversificação da sua estratégia de aquisição tanto em termos de cadeia de abastecimento como em termos de tecnologia".A EDP Renováveis planeia adicionar 4,8 GWac de capacidade solar fotovoltaica na América do Norte entre 2023 e 2026 (incluindo projetos de solar centralizado e de solar distribuído).