Omexon e RWE unem-se para construir central solar de 49MW em Sines

A central solar está localizada em Morgavel, na região de Sines, numa área de cerca de 100 hectares. A construção já foi iniciada e a ligação à rede está prevista para 2023."Em conjunto com a Omexom vamos instalar mais de 91.000 módulos [painéis solares] bifaciais que produzirão eletricidade verde suficiente para abastecer o equivalente a 42.000 lares portugueses. Uma vez concluído, em 2023, estes projetos reforçarão ainda mais a nossa pegada de energias renováveis na Península Ibérica e darão um contributo substancial para atingir as metas climáticas locais", disse Robert Navarro, Presidente e Diretor Geral da RWE Renewables Iberia, em comunicado.O responsável explicou ainda que foi escolhida a região de Sines pela exposição solar (cerca de 3.000 horas de sol por ano) e também porque é onde vai nascer um dos dois vales do Hidrogénio Verde projetados para Portugal.A RWE, proprietária e operadora do parque fotovoltaico de Morgavel, opera no setor das energias renováveis e tem parques fotovoltaicos em todo o mundo - incluindo o de Limondale, na Austrália, um dos maiores daqueles país. A empresa quer expandir a sua capacidade de geração verde para 50GW até 2030 e para isso está a 50 mil milhões até ao final da década. O seu portfólio é composto por energia eólica offshore e onshore, solar, hidrogénio, baterias, biomassa e gás nos mercados da Europa, América do Norte e região da Ásia-Pacífico.Gonçalo Sampaio, Managing Director da Omexom Portugal, afirmou no mesmo comunicado: "Vamos executar este importante projeto em Portugal, com um player de referência mundial no mercado de Energias Renováveis como a RWE, numa região que oferece as condições perfeitas para produzir energia solar".A Omexom é a marca da VINCI Energies especializada em produção, transporte e distribuição de energia. Está presente em 37 países, com 435 unidades de negócios e 23.500 colaboradores. Concentra-se na construção de fontes de energia de baixo carbono e no desenvolvimento das respetivas redes.