EDP termina parceria com a petrolífera argelina Sonatrach

A EDP e a petrolífera argelina Sonatrach terminaram uma parceria que durava há 14 anos. A informação foi avançada pela elétrica portuguesa em comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."A EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") e a Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures ("Sonatrach") acordaram cessar a parceria celebrada, em 2007, num contexto de crescimento da capacidade das CCGTs no mercado ibérico", lê-se na nota enviada ao mercado.O fim da parceria significa que a EDP passa a assumir o controlo total da central de ciclo combinado de gás natural Soto 4, em Espanha, que tem uma capacidade instalada de 426MW. Isto porque a Sonatrach detinha uma participação de 25% na central, que será alienada à EDP, terminando as duas empresas todas as relações comerciais que duravam desde 2007.Segundo a EDP, a transação dá à elétrica "flexibilidade adicional para gerir a transição para a neutralidade carbónica com 100% deprodução de electricidade a partir de fontes renováveis até 2030".Além da parceria comercial, a Sonatrach é uma das acionistas de referência da EDP, onde detém uma participação de 2,19%.