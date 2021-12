Efacec ganha dois contratos em Espanha na ordem dos 30 milhões de euros

A Efacec vai reforçar a sua presença no mercado espanhol, com a celebração de dois contratos, num total superior a 30 milhões de euros, informou a empresa, através de um comunicado enviado às redações.





A companhia portuguesa foi contratada para fornecer e instalar transformadores de alta e média tensão, que vão beneficiar 50 mil famílias numa das províncias de Espanha, "que passam a usufruir de energia limpa e renovável, evitando a emissão de gases nocivos e contribuindo para uma transição energética sustentável", pode ler-se na nota.





O segundo contrato inclui o fornecimento de transformadores de potência com abrangência nacional, alimentando milhões de lares, para a rede energética na Espanha Peninsular e ilhas Canárias.





A empresa sublinha que "a adjudicação destes trabalhos acontece após um exigente processo de negociação, em concorrência com os principais fabricantes europeus de transformadores".





No comunicado enviado, Michael Silva, Administrador Executivo com o Pelouro Comercial da Efacec, lembra que a empresa está presente no mercado espanhol "há quase três décadas, tendo já impactado e beneficiado cerca de 7 milhões de lares nesta geografia".



A empresa, cuja reprivatização deverá estar concluída em breve - havendo apenas um candidato: a bracarense DST - anunciou segunda-feira o seu primeiro grande contrato em Itália, no valor de 20 milhões de euros.