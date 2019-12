Já em 2020, referiu a fonte, quer "aumentar a potência instalada e as receitas da empresa em 30%".



A Engie Portugal, que pertence ao grupo empresarial francês Engie, não quis adiantar o valor do negócio.



Segundo a Engie, a produção descentralizada representa ainda uma proporção pequena da produção de eletricidade, mas "é um mercado que vai crescer rapidamente nos próximos anos" devido a ser uma solução mais competitiva e estar inserida no modelo de transição para uma economia de baixo carbono.



"A descarbonização e a descentralização da produção de eletricidade são tendências que vão marcar a próxima década", disse a empresa em resposta à Lusa.

Segundo fonte oficial, o investimento irá "contribuir para ajudar o tecido empresarial português a concretizar a transição energética carbono zero" e o prazo para a realização do investimento é de três a cinco anos porque irá depender da evolução do mercado.A Engie Portugal comprou recentemente a totalidade da empresa Ikaros Hemera, que opera em sistemas fotovoltaicos exclusivamente no mercado empresarial, afirmando que num horizonte de cinco anos quer "duplicar a potência anual instalada pela empresa".