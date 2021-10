Mercado liberalizado de eletricidade permite poupar entre 58 e 357 euros por ano

Leia Também Preços da luz baixaram em janeiro em mais de metade dos comercializadores

Nas vésperas do dia mundial da poupança, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) comparou as diferentes ofertas dos comercializadores de eletricidade na última semana de outubro, concluindo que o mercado livre continua a ser mais vantajoso para os consumidores.O regulador conclui que, em termos relativos, o mercado liberalizado pode representar poupanças que oscilam entre 13% e 15% face à oferta de eletricidade no mercado regulado. Já as ofertas duais podem significar poupanças entre 10% e 12% face ao mercado regulado.A análise da ERSE abrange três tipos de consumidores, representativos do segmento residencial: casal sem filhos com uma potência contratada de 3,45 kVA (tipo 1), casal com dois filhos e potência contratada de 6,9 kVA (tipo 2) e casal com quatro filhos e potência contratada de 13,8 kVA (tipo 3).Segundo o boletim da ERSE, "na comparação entre a oferta mais competitiva do mercado liberalizado e a oferta do mercado regulado, os consumidores tipo 1 podem poupar 58 euro/ano no contrato de eletricidade, enquanto o consumidor tipo 3 pode poupar 357 euro/ano".Na altura da simulação existiam em Portugal 21 comercializadores com ofertas de eletricidade e nove comercializadores com ofertas duais, que incluem também gás natural. No entanto, nem todos significam poupança, alerta a ERSE. Para todos os tipos de consumo, há quatro comercializadores com ofertas mais baratas face ao mercado regulado.No que toca às ofertas de eletricidade, a simulação conclui que, para o consumidor tipo 1, a oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da GoldEnergy, que apresenta um valor de 33,03 euros por mês, que equivale a um desconto de 13% e uma poupança mensal de 4,83 euros face à tarifa regulada.EDP Comercial, Endesa e Galp Power também apresentam vantagem em relação ao mercado regulado, cuja tarifa de energia aumentou duas vezes este ano.Para o consumidor tipo 2, também existem quatro comercializadores cujo preço é mais competitivo do que aquele que é definido pelo regulador. A oferta que apresenta a fatura mais barata é, mais uma vez, a da GoldEnergy, na qual um casal com dois filhos paga, em média, 81,26 euros por mês. Segundo a ERSE, o valor corresponde a um desconto de 14% e a uma poupança mensal de 13,38 euros face à tarifa regulada.Por fim, uma análise ao consumidor tipo 3 conclui que a oferta comercial de eletricidade que possibilita uma fatura mensal mais baixa é a da EDP Comercial, com um valor de 173,57 euros por mês, que corresponde a um desconto de 15% e a uma poupança mensal de 29,71 euros em comparação com o regulado.No boletim divulgado esta sexta-feira, a ERSE conclui ainda que desde o final do ano passado, "a oferta de eletricidade de valor mínimo é sempre mais competitiva do que a tarifa do Mercado Regulado para os três consumidores tipo".