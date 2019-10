Estas 20 empresas são responsáveis por mais de um terço das emissões globais de carbono

A petrolífera saudita Saudi Aramco é responsável pela emissão de mais de 59 mil milhões de toneladas, ou 4,38% do total, de equivalente de dióxido de carbono para a atmosfera desde 1965. No pódio das mais poluentes segue-se a norte-americana Chevron e a russa Gazprom (que existe só há 30 anos), segundo um estudo divulgado hoje pelo The Guardian.





O estudo avaliou o que as empresas globais extraíram do solo e as emissões subsequentes pelas quais esses combustíveis fósseis são responsáveis, desde 1965, ano em que os especialistas dizem que o impacto ambiental dos combustíveis fósseis começou a ser conhecido pelos líderes da indústria e pelos políticos.