Preços da luz baixaram em janeiro em mais de metade dos comercializadores

Dos 21 comercializadores do mercado livre que servem os consumidores domésticos, 11 apresentam reduções de preços na sua oferta mais competitiva, afirma o regulador.



Os comercializadores costumam lançar novas ofertas em janeiro, tendo em conta que é neste mês que as tarifas de Acesso às Redes são fixadas pela ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e 2021 não foi exceção. Este ano, o regulador agravou mesmo estas tarifas.

A ERSE aproveita então o momento para fazer a comparação entre a tarifa em vigor no mercado regulado, que em 2021 diminuiu 0,6%, e as novas ofertas comerciais no mercado, olhando a três tipos de consumidores.





Para um casal sem filhos – ou seja, com uma potência contratada de 3,45 kVA e consumo anual de 1 900 kWh - 12 comercializadores apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada. A oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da Iberdrola (Plano Outono-Inverno), com um valor de 31,40 euros/mês, equivalente a um desconto de 13% e uma poupança mensal de 4,7 euros face à tarifa regulada. Segue-se a tarifa simples da Endesa, que custará 32,6 euros por mês e a Galp Power, nos 32,8 euros.





No caso de um casal com dois filhos (potência de 6,9 kVA e consumo anual de 5 000 kWh), 14 comercializadores apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada. A oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da GoldEnergy (Monoeletrico ACP 2021) com um valor de 81,3 euros/mês, equivalente a um desconto de 9% e uma poupança mensal de 8,4 euros face à tarifa regulada. Segue-se a EDP Comercial, cuja fatura "Eletricidade Desconto de Amigo CC+DD+FE" andará pelos 81,6 euros e a Iberdrola, que cobra 83,7 euros com o Plano Outono-Inverno.





Já para um casal com quatro filhos, que necessitará de uma potência de 13,8 kVA e terá um consumo anual de 10.900 kWh, 16 comercializadores apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada. A oferta comercial de eletricidade com menor fatura mensal é da EDP Comercial (Eletricidade – Desconto Amigo), com um valor de 173,6 euros/mês, equivalente a um desconto de 10% e uma poupança mensal de 18,8 euros face à tarifa regulada. Seguem-se os planos (Monoeletrico ACP 2021 da GoldEnergy e o Plano Outono-Inverno da Iberdrola, a que correspondem, respetivamente, valores mensais de 175,9 euros e 181,2 euros.