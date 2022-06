Finerge coloca em exploração primeiro projeto de sobreequipamento eólico

Leia Também Finerge vai voltar a construir parques próprios

A Finerge anunciou esta terça-feira que colocou em exploração o primeiro de 11 projetos de sobreequipamento eólico que tem previstos para construção este ano.Trata-se do sobreequipamento do Parque Eólico de Arga, localizado em Caminha, que tem a capacidade de 2,2MW de um total de 102,8MW que a Finerge planeia colocar em exploração nos próximos 9 meses.Com este projeto, a Finerge passa a ter uma capacidade total instalada de cerca de 1,6GW em Portugal e Espanha."Este projeto em Caminha marca o regresso da Finerge à construção de parques próprios, algo que a empresa não fazia há 11 anos, desde 2012. Entramos no greenfield, colocando em prática um plano estratégico ambicioso, que se concretiza numa carteira de 1,3GW de pipeline de projetosa" disse em comunicado Pedro Norton, CEO da Finerge.Destes, 450MW desta carteira de projetos em pipeline está em estado avançado de licenciamento e a Finerge tem como objetivo dar início às atividades de construção de grande parte destes projetos já no próximo ano.Em 2021 a Finerge anunciou a compra de aerogeradores à Vestas, para sobreequipar os primeiros quatro parques de um conjunto de projetos de sobreequipamento eólico.Além disso, também no ano passado, a empresa aumentou a sua participação em sete parques eólicos em Portugal, adicionando 193 MW ao seu portefólio. Dispõe agora de 68 parques eólicos e 17 centrais solares em operação. Já em 2022, a Finerge ganhou 38MW no concurso do solar flutuante.