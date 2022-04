Finerge ganha três lotes de 38 MW no leilão do solar flutuante

Leia Também EDP Renováveis segura maior fatia do leilão solar no Alqueva

A Finerge venceu três lotes no leilão do solar flutuante que decorreu segunda-feira, informa esta terça-feira a empresa liderada por Pedro Norton.A Finerge assegurou os lotes 5, 6 e 7, situados nas albufeiras de Paradela (13 MW), Salamonde (8 MW) e Vilar-Tabuaço (17 MW), respetivamente.Em comunicado, a Finerge frisa que o lote de Vilar-Tabuaço foi o mais disputado do leilão, tendo sido necessárias 24 rondas."Esta é a primeira vez que a Finerge garante algum lote num leilão de solar, na terceira participação que faz. Esta conquista reflete a nossa aposta na área do desenvolvimento e inovação, para a qual criámos um departamento autónomo em 2020, focado na inovação etecnologia, nomeadamente na área de armazenamento e solar flutuante. Estamos orgulhosos deste feito, sob o qual construiremos outros no curto e médio prazo", afirma Pedro Norton, CEO da Finerge, citado no comunicado.A Finerge conta com "68 parques eólicos e 17 centrais solares em operação, bem como cerca de 1 GW em desenvolvimento, entre Portugal e Espanha, aos quais se juntam 38 MW destas novas centrais solares flutuantes".