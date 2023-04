Naturgy e a norueguesa Statkfraft.

A Galp está na corrida pela compra do negócio de energia eólica à Ardian, em Espanha, através da ASR Wind. A notícia está a ser avançada pelo El Economista, que diz que a petrolífera portuguesa deverá apresentar uma proposta vinculativa em maio.Em causa está a compra de 12 parques eólicos com uma capacidade de 422 Megawatt-hora, com o valor da operação a rondar os 650 milhões de euros. Como concorrência, a empresa, que desde janeiro é liderada por Filipe Silva, tem a espanholaSegundo o jornal espanhol, a Ardian, cuja área de infraestruturas é liderada por Juan Angoitia, acaba de finalizar o refinanciamento de dívida dos ativos da ASR Wind por 230 milhões de euros. A operação em causa envolve o reembolso do financiamento com que a empresa comprou os ativos eólicos à Renovalia em 2019, assim como a reestruturação das garantias e coberturas.Com esta operação, a Galp procura reforçar a sua presença no negócio das renováveis em Espanha. A ambição da portuguesa no que diz respeito à energia renovável é ter mais de 4 GW de capacidade em operação até 2025 e 12 GW até 2030.No ano passado, a petrolífera comprou 25% da Titan por 140 milhões no país vizinho, assumindo 100% do portefólio solar da ACS.Os 12 parques da Ardian estão espalhados em diferentes regiões espanholas, segundo o El Economista, estando quatro em Palencia, quatro em Albacete, dois em Barcelona, um em Granada, um em Lugo e outro em Zamora.