Governo reforça que medidas na energia “melhoram as condições de vida” dos portugueses

O secretário de Estado Adjunto e da Energia reforça no Parlamento que as medidas apresentadas pelo Governo para o gás e para a eletricidade são as que "defendem as famílias" e as que garantem "melhores condições de vida" aos portugueses.



Em resposta a um coro de críticas de todos os partidos que classificam o pacote de medidas para o combate à inflação apresentado pelo Governo como "truque", "fraude" ou "roubo", João Galamba frisa que nem o PCP, nem o BE e nem o Chega apresentaram qualquer proposta para a descida do IVA com um "impacto que se aproxime sequer remotamente" da medida do Executivo, acusando os partidos de "fetichismo" com o IVA.



Ainda durante o debate que está a decorrer no Parlamento, sobre o aumento do custo de vida e do agravamento das desigualdades, a pedido do PCP, João Galamba aproveitou para dizer que Portugal tem, neste momento, "das inflações mais baixas de toda a Europa no setor energético" e que o regresso à tarifa regulada do gás natural "beneficia 99,7% dos consumidores".



Sobre a eletricidade, o governante lembrou que em julho a tarifa regulada "desceu 2,6%" e que a medida é acessível a todos os consumidores de baixa tensão, o que inclui todas as famílias portuguesas e alguns pequenos negócios.



Mas todos os partidos, da esquerda à direita, ciriticaram o governo por não ter uniformizado a descida do IVA na eletricidade e por ter excluído o gás da redução do imposto.



O Bloco de Esquerda, através da deputada Mariana Motágua, frisa que a medida do Governo permite chegar a uma "poupança de 1,07 euros" que "não chega para dois cafés". Os bloquistas defendem que o Executivo "deve verdade ao país" e que o plano do Governo "não pode ser levado a sério".