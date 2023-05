Greenvolt instala na Polónia primeiro projeto híbrido com eólico, solar e baterias

Leia Também Greenvolt anuncia construção de mais cinco parques solares com 70 MW em Portugal

"Complementamos a capacidade já assegurada de energia eólica com a produção adicional de energia solar fotovoltaica numa solução híbrida inovadora que conta ainda com a mais-valia das baterias que nos permitem armazenar toda a energia além da capacidade de exportação contratada para este ponto de acesso à rede em específico", acrescentou.



De acordo com a Greenvolt, a Polónia é um dos principais mercados para o grupo "no desenvolvimento da sua estratégia de promoção, desenvolvimento e construção de projetos eólicos e solares de larga escala". Atualmente, de um pipeline total da empresa de 6,9 GW - 2,9 GW já em estado avançado de desenvolvimento até ao final do ano - 3,4 GW estão localizados precisamente neste mercado, entre eólico (672 MW), solar (1,3 GW) e baterias de armazenamento de energia renovável (1,4 GW).



A Greenvolt marca presença em vários mercados europeus e também nos EUA através da promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala. Além disso, a empresa opera no segmento estratégico de geração solar distribuída (residencial e empresarial) em seis geografias diferentes. Na produção de energia a partir de biomassa, através de resíduos florestais e resíduos lenhosos urbanos, está presente em Portugal e no Reino Unido.

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira que vai implementar na Polónia o seu primeiro projeto híbrido de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Atualmente em construção, o projeto do parque eólico de Sompolno (na região centro-oeste do país do leste europeu) vai assim juntar três tecnologias num mesmo ponto de acesso à rede, ou seja energia eólica, energia solar e ainda um sistema de baterias de armazenamento. No total, esta solução híbrida terá capacidade para injetar até 37,5 MW na rede elétrica polaca, informou a Greenvolt em comunicado.Fonte oficial da empresa acrescentou ao Negócios estar prevista a entrada em operação comercial do projeto para o primeiro semestre de 2024, sem revelar no entanto o valor de investimento por parte da energética associado ao mesmo. Além do parque eólico em contrução, com 27,5 MW, a Greenvolt Power (empresa do Grupo Greenvolt dedicada a projetos renováveis de larga escala) adicionará ainda ao mesmo ponto de acesso à rede uma capacidade instalada adicional de 10 MW gerada através de um sistema solar fotovoltaico. Soma-se também um sistema de baterias com 3 MW e capacidade de armazenamento até 12 MW.O CEO da Greenvolt, João Manso Neto, explicou no mesmo comunicado que o facto de ser um projeto híbrido acrescenta uma "complementaridade fundamental para que nem um MW desta energia seja perdido, permitindo-nos apresentar um perfil de geração de energia valorizado por potenciais compradores".