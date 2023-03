Leia Também Greenvolt entra na Grécia com painéis solares para autoconsumo

Depois Portugal, Espanha, Polónia, Alemanha e Grécia, a Greenvolt anunciou esta quinta-feira a entrada num novo mercado europeu. Itália torna-se assim no sexto mercado onde a empresa vai passar a operar.O início da operação no mercado italiano foi concretizada através de assinatura de um acordo, através da Greenvolt Next Holding, para adquirir 37,3% da empresa Solarelit, com sede em Milão e a operar no setor de geração distribuída de energia renovável em Itália, atuando nos segmentos comercial e industrial.A operação avalia a Solarelit em 33,5 milhões de euros e prevê também futuramente a opção de reforço da posição da Greenvolt no capital da empresa italiana, além do controlo de mais de um terço agora assegurado.A concretização da transação encontra-se ainda sujeita ao cumprimento de condições suspensivas dependentes de terceiros. O Grupo Greenvolt contou com o Mediobanca enquanto assessor financeiro e com Chiomenti como consultor jurídico, informou a empresa em comunicado."O mercado italiano oferece-nos enormes oportunidades de crescimento. Com a aquisição desta posição no capital da Solarelit poderemos disponibilizar o nosso expertise no segmento da geração distribuída ao cluster empresarial da região da Lombardia, mas estamos confiantes de que a capilaridade da Solarelit powered by Greenvolt vai permitir-nos expandir progressivamente para o resto de Itália e crescer por todo o Mediterrâneo", comentou o CEO da Greenvolt, no mesmo comunicado.De acordo com João Manso Neto a geração distribuída de energia produzida a partir de fontes renováveis (sobretudo solar fotovoltaico) é um segmento estratégico para a empresa, sendo que esta "operação materializa a presença da Greenvolt Next Holding (subholding para a geração distribuída do Grupo Greenvolt) numa nova geografia".Do lado da Solarelit, Mitia Cugusi, managing partner da Solarelit powered by Greenvolt, sublinhou que a empresa vai continuar o seu "crescimento em Itália com o conhecimento que a Greenvolt vai trazer e que contribuirá para aumentar a notoriedade e credibilidade a nível internacional, reforçando o nosso posicionamento no mercado de energia", graças ao "forte posicionamento no segmento da geração distribuída na Europa" da Greenvolt", acrescentou.A Solarelit tem mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos fotovoltaicos no segmento comercial e industrial em Itália, e conta com mais de 100 MW em instalações de unidades de produção de energia a partir da irradiação solar.Uma capacidade instalada que se vai juntar à carteira de 150 MW em projetos de autoconsumo de energia solar, dos quais cerca de 30 MW em comunidades de energia renovável da Greenvol, além do pipeline de 6,7 GW de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala em vários mercados.Andrea Faini, managing partner da Solarelit powered by Greenvolt, acrescentou ainda que a empresa procura dar resposta "às crescentes necessidades de empresas italianas por soluções de autoconsumo, sem necessidade de investimento inicial" e que permitem uma "redução expressiva dos custos com energia"."Esta é uma importante ferramenta para a competitividade das empresas e da economia italiana", rematou.