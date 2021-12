Greenvolt compromete-se com gestão empresarial "sustentável e responsável"

A Greenvolt assinou a carta de princípios do BCSD Portugal, que estabelece os princípios para uma gestão empresarial sustentável e responsável. A energética liderada por João Manso Neto compromete-se a delinear uma estratégia em linha com as metas do Acordo de Paris e com o Pacto Ecológico Europeu.Reforçando o seu "compromisso com um modelo de negócio mais competitivo, inovador e sustentável", a Greenvolt aderiu à rede do Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal e, simultaneamente, assinou a carta de princípios do BCSD Portugal, reforçando assim a aposta "num futuro mais sustentável para todos".

A carta assinada pela Greenvolt determina que a empresa deve incluir nas linhas de ação orientadoras seis princípios-chave: legal e conduta ética; direitos humanos; direitos laborais; prevenção, saúde e segurança; ambiente; e gestão."Como subscritora da Carta, a Greenvolt compromete-se a implementar uma estratégia que contribua para o desenvolvimento de um modelo de negócio cada vez mais sustentável e demonstrar de forma sistemática a sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em linha com a estratégia da União Europeia e de Portugal, com o Pacto Ecológico Europeu e o Acordo de Paris", explica a empresa, em comunicado.

Para João Manso Neto, "a adesão ao BCSD Portugal, e à carta de princípios, é um passo natural para a Greenvolt, que se se revê inteiramente nos valores defendidos e objetivos definidos", tendo em conta que "faz uso de processos inovadores para a produção de energia a partir de fontes renováveis na prossecução" de um futuro mais sustentável.