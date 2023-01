Greenvolt instala quase 300 painéis solares em empresas da Sapec

Para o efeito vão ser instalados 298 painéis solares fotovoltaicos numa área de 1.500 metros quadrados, com uma capacidade total superior a 162 kWp e apta para gerar 238 MWh. A energia gerada vai permitir alimentar a unidade de produção de sulfato de alumínio e outras atividades da Sapec, proporcionando uma independência face à energia da rede de cerca de 22% numa primeira fase.



"Este é um projeto particularmente relevante para a Greenvolt Comunidades já que está localizado no Parque Industrial Spacebay. Proporcionaremos energia mais barata e limpa às empresas do Grupo Sapec, mas sabemos que essa mesma energia chegará tanto a outras empresas do grupo como às restantes, instaladas num parque e zona altamente industrializada", aponta José Queirós de Almeida, CEO da Greenvolt Comunidades.



"Com este projeto, o Grupo Sapec pretende, na sequência dos investimentos nas suas atividades tradicionais e em novos negócios que recentemente tem integrado no seu portfolio, continuar a reforçar o seu contributo para a sustentabilidade", diz António Marques, CEO da Sapec, uma vez que estes painéis solares vão evitar a emissão de mais de 63 toneladas de CO2 anualmente.

A Greenvolt Comunidades, empresa do Grupo Greenvolt, vai criar uma comunidade de energia renovável com empresas do Grupo Sapec, que desenvolvem atividade no Parque Industrial Sapec Bay na Zona Industrial da Mitrena em Setúbal,