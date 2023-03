Greenvolt entra na Grécia com painéis solares para autoconsumo

Leia Também Greenvolt entre as renováveis ibéricas preferidas da JB Capital

Leia Também Greenvolt instala quase 300 painéis solares em empresas da Sapec

A Greenvolt anunciou esta terça-feira a criação da Greenvolt Next Greece para operar no mercado grego na área da geração distribuída de energia renovável. Através de comunicado enviado às redações, a empresa liderada por João Manso Neto - que está também cotada na bolsa de Lisboa - indica que, com este passo no seu plano de expansão, reforça o seu posicionamento como um dos principais players no mercado europeu.A Greenvolt Next Green vai operar em parceria com o Globalsat-Teleunicom Group, no desenvolvimento de projetos de geração de energia através de painéis solares fotovoltaicos, para autoconsumo, mas também na criação e gestão de comunidades de energia e na gestão de uma rede de postos de carregamento para veículos elétricos."As soluções de geração distribuída contribuirão para a descarbonização da economia grega, mas também reforçarão a competitividade das empresas gregas através da redução das suas faturas energéticas", explica o comunicado.Com a entrada na Grécia, a Greenvolt eleva para quatro o número de países (Portugal, Espanha, Polónia e, agora, Grécia) em que disponibiliza as suas soluções de geração distribuída de energia obtida a partir de fontes renováveis."A entrada no mercado grego é um passo fundamental para a afirmação do grupo na geração de energia de fontes renováveis e, sobretudo, através da geração distribuída, que será cada vez mais um fator crítico para a sustentabilidade e diversificação do mix de energia na Europa", explica João Manso Neto.A Grécia está a fazer uma forte aposta no desenvolvimento das energias renováveis, através de múltiplas tecnologias, tirando partido do elevado número de horas de irradiação solar do país, seguindo as diretivas comunitárias. Atenas conta ter uma capacidade instalada de produção de energia obtida a partir de fontes renováveis de 28 GW, sendo esta acompanhada da meta de alcançar os 7GW de capacidade de armazenamento."A Greenvolt Next Greece quer tirar partido das novas tecnologias, bem como as oportunidades decorrentes da transformação digital, alterando a forma como a energia é produzida, consumida e compartilhada no mercado grego", sublinha Rúben Carvalho, Managing Director da Greenvolt Next Greece.