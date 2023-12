Greenvolt vai instalar 1.580 painéis solares na Fundação Champalimaud

Leia Também Leonor Beleza é a 44.ª Mais Poderosa de 2023

A Fundação Champalimaud vai dar um novo passo no seu objetivo de ser mais verde. Depois de uma parceria com a Philips para reduzir a metade as suas emissões de CO2, junta-se agora à Greenvolt para alcançar a neutralidade carbónica.Através da Greenvolt Comunidades, será criada na Fundação Champalimaud uma "Comunidade de Energia Renovável" com uma capacidade de geração de energia a partir da irradiação solar de 861 kWp.Para tal, serão instalados 1.580 painéis solares na cobertura do Centro Clínico Champalimaud, sem qualquer impacto visual, que vão permitir alcançar uma produção anual de 1.437 MWh de energia totalmente limpa, o que vai"A Fundação Champalimaud, além da excelência do trabalho desenvolvido na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, pretende deixar a sua marca também na sociedade, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida de todos", diz João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt.Com esta iniciativa, a Fundação Champalimaud vai passar a ser a, um objetivo que espera alcançar num prazo de cinco anos."Somos uma instituição que promove a saúde e presta cuidados aos doentes, pelo que se compreende que sejamos particularmente exigentes para que a nossa atividade não tenha consequências contrárias à nossa missão", diz Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud. "Esta parceria com o Grupo Greenvolt vai ajudar-nos a dar um passo importante para reduzir a zero as nossas emissões, tornando-nos num", remata.Além da energia gerada pelos painéis solares instalados no Centro Clínico, a Fundação irá consumir também energia limpa e mais barata gerada por outras comunidades localizadas num raio de cerca de quatro quilómetros, geridas pela própria Greenvolt Comunidades.