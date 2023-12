Greenvolt dispara 12% na bolsa de Lisboa. Chegou a negociar acima do valor da OPA

fundo de investimento em infraestruturas Gamma Lux, gerido pela KKR, lançou formalmente "uma

.

compra de cada ação da Greenvolt por 8,3 euros, 11,5% acima do valor das ações do grupo no fecho da sessão de quarta-feira (7,45 euros).



O fundo gerido pela KKR sublinhou ainda que a oferta representa "um prémio de 95,3% em relação ao preço inicial de admissão da oferta pública inicial das ações, em 15 de julho de 2021".



A oferta do Gamma Lux aos acionistas na Bolsa de Valores de Lisboa prevê a compra de cada ação da Greenvolt por 8,3 euros, 11,5% acima do valor das ações do grupo no fecho da sessão de quarta-feira (7,45 euros).

O fundo gerido pela KKR sublinhou ainda que a oferta representa "um prémio de 95,3% em relação ao preço inicial de admissão da oferta pública inicial das ações, em 15 de julho de 2021".

A KKR é também acionista da empresa de tecnologia chinesa ByteDance Ltd., que tem entre as subsidiárias a rede social TikTok.



A empresa global de investimento irá integrar este investimento na energética portuguesa na sua plataforma de infrastruturas que, desde 2008, já investiu mais de 15 mil milhões de dólares no setor das energias renováveis e transição climática, sempre numa perspetiva de longo prazo.







As aquisições só deverão estar concluídas a partir de 31 de maio de 2024, após aprovação por parte da Autoridade da Concorrência Portuguesa e dos homólogos da Roménia, da Irlanda, do Reino Unido e da Alemanha, indicou a mesma nota.



O lançamento desta oferta tornou-se obrigatório, depois de o fundo gerido pela KKR ter assinado sete contratos para comprar uma participação total 60,86% na Greenvolt a sete acionistas da empresa liderada por João Manso Neto.