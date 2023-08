Amigo de família, colega de faculdade e presença constante no percurso de vida de Leonor Beleza. Esta reconhece a Marcelo alguma importância na sua entrada na vida política.

Marcelo Rebelo de Sousa Amigo de família, colega de faculdade e presença constante no percurso de vida de Leonor Beleza. Esta reconhece a Marcelo alguma importância na sua entrada na vida política.

Daniel Proença de Carvalho Defendeu Beleza no chamado processo dos hemofílicos e escreveu sobre isso. Terá tido um papel no convite de Champalimaud para que esta liderasse a Fundação.

António Horta Osório O ex-banqueiro do LLoyds e do Credit Suisse, é o responsável pela gestão financeira da Champalimaud. É administrador da fundação desde 2011.

Manuela Ferreira Leite Companheira de partido e amiga, é conselheira na Fundação Champalimaud. Leonor Beleza substituiu Ferreira Leite no Conselho de Estado quando esta passou a liderar o PSD.