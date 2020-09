A Iberdrola vai construir nova central solar no Algarve com capacidade instalada de 83 megawatts. A nova unidade, cujos valores de investimento não foram divulgados, foi adjudicada à empresa espanhola no âmbito da segunda ronda de leilões solares promovida entre os dias 24 e 25 de agosto.





"O projeto consiste numa central fotovoltaica com 83 MW de capacidade instalada, com uma entrada de bateria de cerca de 14 MW, que permitirá estabilizar o sistema e gerir a descarga na rede em momentos de grande procura", detalha a empresa espanhola em comunicado.





Esta nova central vai juntar-se, assim, aos 172 MW de tecnologia fotovoltaica que a empresa ganhou no primeiro leilão realizado em Portugal, localizados nas regiões do Algarve e Vale do Tejo e que se encontram em desenvolvimento. Recorde-se que a Iberdrola foi a empresa quer que arrecadou o maior número de lotes (6) no leilão realizado no ano passado. Este ano, ganhou apenas um.





Para a Iberdrola, os resultados deste último leilão mostram que "ficou mais uma vez demonstrada a competitividade das energias renováveis, que representam o principal vector para se conseguir a descarbonização e eletrificação da economia".





Quando este novo projeto entrar em funcionamento, o que terá que acontecer até 2024, a capacidade renovável da Iberdrola em Portugal alcançará os 1.519 MW, dos quais 1.158 MW serão de tecnologia hidroeléctrica, 255 MW de fotovoltaica, 14 MW de armazenamento em forma de bateria e 92 MW de energia eólica atualmente em operação.





Tal como a Ibredrola, todos os vencedores da segunda ronda de leilões são estrangeiros. A principal empresa vencedora foi a sul-coreana Hanwha Q Cells, que assegurou seis lotes. As espanholas Endesa e Audax, a alemã Enerland e a francesa Tag Energie completam a lista.