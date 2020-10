Painéis da Póvoa de Varzim aquecem resort de luxo na Arábia

A Energie Portugal ganhou um contrato em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para instalar 200 painéis solares termodinâmicos no luxuoso Jumeirah Saadiyat Island Resort, com as funções de aquecimento e arrefecimento, acenando com uma poupança de 85% na fatura energética.

Os testes terminaram em agosto e o sistema incorporado neste empreendimento, que conta com 293 quartos, cinco restaurantes e três piscinas exteriores, ocupa uma área de apenas 60 metros quadrados num dos parques de estacionamento. O CEO, Luís Rocha, garante que pode aquecer até 75 mil litros de água por dia, o que "permite rentabilizar o investimento em apenas dois anos".

Sem detalhar ao Negócios o valor do contrato, a empresa da Póvoa de Varzim frisa que a obra neste hotel da ilha de Saadiyat – em 2019 foi distinguido pelo design nos World Travel Awards –, é a maior que já realizou na região do Médio Oriente. O empresário aponta este mercado, para onde começou a exportar em 2018, como uma das principais apostas, pois tem como meta "atingir uma utilização de 44% de energias renováveis até 2050".

Fundada em 1981, a produtora sediada na Zona Industrial de Laúndos, onde emprega mais de 40 funcionários, ficou conhecida a nível nacional na sequência de uma visita do então primeiro-ministro, José Sócrates. Depois de ver as vendas caírem para metade a partir de 2011, tem vindo a recuperar parte do negócio perdido nos piores anos da anterior crise financeira, surgindo atualmente Itália, Espanha e Dubai como os principais destinos.

Apoiada sobretudo na retoma da construção e no discurso ambiental, a faturação da Energie aumentou cerca de 30% em 2019 – um ano em que se estreou a exportar para Argentina, Coreia do Sul e Nova Caledónia –, para um valor a rondar 8,5 milhões de euros. Com o surgimento da pandemia, já depois da fase de confinamento, a principal tendência identificada pela exportadora é o aumento da procura no segmento doméstico, com mais clientes particulares interessados nos sistemas solares para habitação.