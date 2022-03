Joint venture da EDP Renováveis consegue segunda licença na Coreia do Sul

Leia Também Portugal pode ter 25% da energia oceânica projetada para a União Europeia

A Ocean Winds - joint venture da EDP Renováveis com a Engie - conseguiu, através da sua participada Korea Floating Wind (KF Wind), que detém junto com a Aker Offshore Wind uma segunda licença de exploração (EBL, de Electric Business License) de uma zona offshore na Coreia do Sul, com capacidade de 450 MV.Esta licença vem no seguimento de outra que a KF Wind conseguiu em janeiro, de capacidade de 870 MW, e representa "outro passo fundamental para a realização do primeiro projeto eólico flutuante comercial de grande escala do mundo", indica a empresa em comunicado.No total, o parque eólico da KF Wind passa agora a deter uma capacidade EBL de 1,32 GW, para fornecer energia equivalente a mais de 1,3 milhões de residências."Este segundo EBL dá-nos direitos de desenvolvimento exclusivos contínuos na área de East Blue Power, que a KF Wind está a desenvolver em colaboração com o parceiro Kumyang Green Power, uma empresa de engenharia elétrica, com sede em Ulsan, e produtora de energia renovável. A Kumyang desempenha um papel importante no apoio ao relacionamento da KF Wind com as administrações e comunidades locais e no envolvimento com a cadeia de fornecimento", explicou Guzman Figar, diretor de projetos da KF Wind."A Ocean Winds comemora este segundo sucesso e estamos muito orgulhosos dos esforços de nossa equipa sul-coreana em construir relacionamentos de confiança com nossos os stakeholders", indicou disse Grzegorz Gorski, Chief Operating Officer da Ocean Winds. "Estamos a unir-nos para realizar este importante projeto eólico offshore flutuante na Coréia do Sul, que contribuirá na transição energética do país para a descarbonização, bem como para o desenvolvimento económico da região de Ulsan."O responsável explicou ainda que a KF Wind poderá contribuir com até 77% de material produzido na Coreia, dos quais cerca de 63% seriam provenientes de Ulsan, resultando na criação de milhares de empregos e na reindustrialização da região."Após o primeiro EBL concedido no início deste ano, estou muito satisfeito por ver a KF Wind premiada com o segundo. Isso confirma o forte voto de confiança do governo sul-coreano e ajuda a que a Coreia do Sul venha a ser líder de mercado em energia eólica offshore", afirmou, por sua vez, Philippe Kavafyan, CEO da Aker Offshore Wind.A KF Wind já iniciou a maioria dos estudos de campo e continua envolvida para garantir as licenças restantes, que se espera que venham a ser aprovadas durante 2023, com o objetivo de obert financiamento financeiro em 2024.